Национальный парламент провел очередное заседание

АШХАБАД, 11 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 июня Меджлис Туркменистана провел очередное заседание, на котором депутаты 6-го созыва рассмотрели проекты новых законов и нормативно-правовых актов.

В частности, в этот день на рассмотрение парламентариев были вынесены проекты законов "Об основах транспортной политики Туркменистана", "О государственном регулировании развития сельского хозяйства", "О внесении изменений в Закон Туркменистана "Об органах адалат Туркменистана", "О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Туркменистана", "О внесении дополнений и изменений в Закон Туркменистана "О правовых актах", "О внесении изменения в Уголовный кодекс Туркменистана", "О внесении дополнения в Закон Туркменистана "О воинской обязанности и военной службе", "О внесении дополнения в Закон Туркменистана "Об органах внутренних дел Туркменистана", "О внесении дополнений в Закон Туркменистана "О суде", "О внесении изменений и дополнения в Закон Туркменистана "О прокуратуре Туркменистана", "О внесении изменений в Закон Туркменистана "Об организации и проведении собраний, митингов, демонстраций и других массовых мероприятий", "О внесении изменений и дополнений в Таможенный кодекс Туркменистана", "О внесении дополнений и изменения в Налоговый кодекс Туркменистана", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Туркменистана", "О внесении изменений в Закон Туркменистана "О государственных гарантиях прав ребенка", "О внесении изменений и дополнения в Кодекс Туркменистана о социальной защите населения", "О внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс Туркменистана", "О внесении изменений в Санитарный кодекс Туркменистана", "О внесении изменений в Трудовой кодекс Туркменистана", "О внесении изменений в Закон Туркменистана "О радиочастотном спектре", "О внесении изменений в Закон Туркменистана "О космической деятельности", "О внесении изменений в Закон Туркменистана "О рекламе", "О внесении изменений в Закон Туркменистана "О связи", "О внесении изменений в Закон Туркменистана "О средствах массовой информации", "О внесении изменений в Закон Туркменистана "О физической культуре и спорте", "О внесении дополнения в Закон Туркменистана "Об образовании", "О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана "Об экологической экспертизе", "О внесении дополнений и изменений в Закон Туркменистана "О миграции", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Туркменистана".

Кроме того, депутаты Меджлиса приняли постановления "О ратификации Договора об экстрадиции между Туркменистаном и Объединенными Арабскими Эмиратами", "О ратификации Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Туркменистаном и Объединенными Арабскими Эмиратами", "О ратификации Соглашения между Правительством Туркменистана и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о борьбе против терроризма, организованной преступности, незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, также других видов преступлений", "О присоединении к Конвенции о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации", "О присоединении к Протоколу, дополняющему Конвенцию о борьбе с незаконным захватом воздушных судов".

ИП "ТУРКМЕНинформ"