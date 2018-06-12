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Глава государства поздравил туркменистанцев
11.06.2018 12:14

АШХАБАД, 11 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями  по случаю священной для всех мусульман Gadyr gijesi – Ночи всемогущества.

В обращении туркменского лидера говорится:

"Сердечно поздравляю вас с наступлением Gadyr gijesi – Ночи всемогущества, олицетворяющей собой благодеяния, духовную чистоту, гуманизм и единение.

Добросовестность, дружелюбие, благородство – эти замечательные качества, присущие туркменскому народу, связаны с его богатой культурой и традициями. Как и во все времена, наш народ с особым почитанием относится к священному месяцу Ораза – времени физического и духовного очищения, и в особенности к благословенной Gadyr gijesi – Ночи всепрощения, милосердия и добрых дел. Передававшиеся от поколения к поколению и дошедшие до нынешних дней пословицы "Главным среди дней считай пятницу, среди месяцев – Рамазан", "Каждую ночь считай Gadyr gijesi, каждого человека – Хызром" свидетельствуют о глубоком философском восприятии туркменами высокой духовной значимости месяца Ораза и Gadyr gijesi.

И мы с почтением относимся к нашим духовным ценностям, обычаям и верованиям. Способствуя сближению культур и народов, торжеству добра и милосердия, мы достойно продолжаем эти традиции, символизирующие единство и сплоченность нашего общества, и, следуя современным веяниям, обогащаем их новыми идеями.

Патриотизм, справедливость, добросовестность, великодушие – вот непреходящие ценности нашего народа, свидетельствующие о милосердии и высокой нравственности. Мы, руководствуясь этими принципами, проводим акцию помилования осужденных в честь благословенной Gadyr gijesi священного месяца Ораза. Этот факт еще больше укрепляет наше единство и сплоченность.

Туркмены – народ, который, испокон веков внося весомый вклад в сокровищницу общечеловеческих ценностей, создал свою систему традиций и обычаев, составляющих ментальный код нации. Наши историко-культурные памятники свидетельствуют о том, что наша Родина, находясь на перекрестке маршрутов Великого Шелкового пути, была одним из древних центров зарождения различных наук, образования, культуры и искусства. Наша культура, наше материальное и духовное богатство, благородные идеалы приумножают созидательную энергию народа, нацеленного на дальнейшее развитие и повышение авторитета страны.

В контексте приоритетов государственной политики ведется масштабная работа, направленная на укрепление духовно-нравственного здоровья общества, планомерное развитие гуманитарной деятельности в соответствии с современными реалиями. Мы стремимся обеспечить туркменскому народу счастливую и благополучную жизнь, превратить нашу страну в цветущий край, преобразовать облик городов и сел, улучшить социально-бытовые условия населения.

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, счастья и благополучия, успехов в работе во имя процветания суверенного Отечества. И пусть в благословенную Ночь всемогущества священного месяца Ораза будут приняты Всевышним все молитвы, данные вами садака агзачар! Кабул болсун!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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Голосование проводилось c 21.03.2017 по 28.04.2017
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