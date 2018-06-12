Посол Замбии приступает к работе в Туркменистане

АШХАБАД, 12 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 июня прибывший в Ашхабад для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Замбия (с резиденцией в Москве, Россия) Шадрек Ч. Лувита посетил ведомство внешней политики Туркменистана и вручил свои верительные грамоты спикеру национального парламента Гульшат Маммедовой, принявшей их по поручению туркменского лидера.

В ходе проведенных переговоров были обсуждены перспективы развития межгосударственног сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, сельского хозяйства и текстильной промышленности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"