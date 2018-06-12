Глава МИД Туркменистана провел встречу с новым руководителем отделения ВОЗ в стране

АШХАБАД, 12 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 июня министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с новым директором странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Туркменистане доктором Паулиной Карвовска.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, прежде всего, в области борьбы с табакокурением и неинфекционными заболеваниями.

ИП "ТУРКМЕНинформ"