Глава МИД Туркменистана провел встречу с новым руководителем отделения ВОЗ в стране

Глава МИД Туркменистана провел встречу с новым руководителем отделения ВОЗ в стране12.06.2018 13:06
АШХАБАД, 12 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 июня министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с новым директором странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Туркменистане доктором Паулиной Карвовска.
В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, прежде всего, в области борьбы с табакокурением и неинфекционными заболеваниями.
ИП "ТУРКМЕНинформ"