Делегация Туркменистана вернулась из Хорватии

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация Туркменистана завершила визит в Хорватию, где 11 июня в Загребе было проведено 3-е заседание туркмено-хорватской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с участием представителей официальных и деловых кругов двух стран.

В ходе проведенных переговоров стороны рассмотрели перспективы развития межгосударственного сотрудничества в сферах экономики и торговли, бизнеса, туризма, науки, образования и культуры, обсудили ход реализации достигнутых ранее договоренностей.

По итогам встречи была достигнута договоренность о проведении осенью нынешнего года Дней культуры Республики Хорватия в Туркменистане.

ИП "ТУРКМЕНинформ"