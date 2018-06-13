Рассмотрены вопросы развития столицы Туркменистана

АШХАБАД, 13 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание, организованное с целью обсуждения вопросов благоустройства и дальнейшего развития Ашхабада.

В ходе встречи были заслушаны отчеты руководителей сфер ЖКХ, дорожного транспорта и инфраструктуры, энергетики, строительства, экономики и финансов, охраны окружающей среды и земельных ресурсов, обороны и обеспечения безопасности, а также культуры.

ИП "ТУРКМЕНинформ"