Глава Туркменистана провел кадровые перестановки среди силовиков

АШХАБАД, 14 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 июня Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Гурбангулы Бердымухамедов провел расширенное выездное заседание Государственного совета безопасности.

Заседание было посвящено задачам по дальнейшему укреплению обороноспособности страны, обеспечению безопасности, совершенствованию служебных и бытовых условий служащих, укреплению материально-техничесой базы военных и правоохранительных органов.

Заслушав отчеты ответственных руководителей о текущем положении дел во вверенных им структурах, глава государства произвел ряд кадровых перестановок и назначений.

В частности, за серьезные допущенные в работе недостатки был уволен и понижен в воинском звании с полковника до майора министр национальной безопасности Туркменистана Доврангелди Байрамов.

Новым министром национальной безопасности стал прежний министр обороны Яйлым Бердиев.

Заместитель министра обороны по воспитательной, кадровой и войсковой подготовке полковник Шадурды Дурдыев был переведен на должность начальника Государственной пограничной службы Туркменистана – командующим пограничными войсками. Он был назначен на данный пост вместо генерал-майора Бегенча Гундогдыева, который был повышен до министра обороны.

Кроме того, министру внутренних дел, генерал-майору полиции Исгендеру Муликову было присвоено специальное звание генерал-лейтенант полиции.

ИП "ТУРКМЕНинформ"