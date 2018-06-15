Глава Туркменистана поздравил граждан с Ораза байрамы

АШХАБАД, 15 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к туркменистанцам и соотечественникам с поздравлениями по случаю празднования священного для всех мусульман Ораза байрамы.

В обращении туркменского лидера говорится:

"Ораза байрамы является одним из исконных празднеств, связующих поколения и культуры. В нем сконцентрированы передаваемые из поколения в поколение наши морально-нравственные идеалы, добросовестность, благородство, духовность, культурные традиции, понятия о мире, дружбе, милосердии, добронравии. Именно поэтому мы широко отмечаем Ораза байрамы, как имеющий глубокие исторические корни праздник, символизирующий торжество мира и гуманизма, приумножающий патриотизм, созидательный энтузиазм и воодушевленность нашего народа.



Ключевыми принципами, определяющими гармоничность развития туркменского общества, является бережное отношение к ценностям, объединяющим и сближающим поколения, обогащение и мировая популяризация наших духовно-нравственных идеалов, национальных традиций, приумножение творческого потенциала народа. Поэтому в государственной политике, в воспитании молодежи мы всегда берем за образец национальное наследие – гармонию мудрости и высоких идей, руководствуемся благородными принципами предков, уделявших особое внимание физической и духовной чистоте, нравственному совершенству.



Опираясь на созидательный труд народа, мощный потенциал нашей экономики, благородные традиции предков, Туркменистан уверенно идет к намеченным великим целям. Успешно претворяются в жизнь грандиозные программы, проводятся социально-экономические, культурно-образовательные, общественно-политические реформы, нацеленные на достижение показателей, характерных для высокоразвитых в экономическом, социально-культурном плане государств мира.



Ведется масштабное строительство жилых домов повышенной комфортности, средних и высших учебных заведений, детских садов, центров здоровья, крупных предприятий производственного и социального назначения, современной транспортно-коммуникационной инфраструктуры.



В качестве важного фактора упрочения дружественных отношений с мировым сообществом мы придаем особое значение глобальной популяризации многовекового исторического опыта развития нашего народа, его древних традиций, культуры, духовного и материального наследия. В этих целях мы создаем широкие возможности для дальнейшего укрепления культурных и научных контактов между государствами и народами. Все это дополняет новым содержанием общечеловеческие гуманитарные связи, основанные на принципах дружбы и добронравия.



Желаю вам крепкого здоровья, благополучной и счастливой жизни, больших успехов в деятельности во имя дальнейшего процветания Родины".

ИП "ТУРКМЕНинформ"