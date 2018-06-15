Туркменский лидер поздравил коллег из США и Китая

АШХАБАД, 15 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу с поздравлениями по случаю его дня рождения (главе США исполнилось 72 года).

Сегодня туркменский лидер поздравил и коллегу из Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня с 65-летием.

В своих посланиях глава Туркменистана пожелал коллегам крепкого здоровья, семейного благополучия, а также успехов во всех начинаниях и целях на высшем государственном посту.

ИП "ТУРКМЕНинформ"