Туркменистан вновь избран членом ЭКОСОС

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 июня в ходе состоявшегося в Нью-Йорке 96-го заседания 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Туркменистан был избран членом Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) на 2019-2021 годы.

В сферу деятельности Экономического и Социального Совета входят: содействие экономическому и социальному прогрессу, в том числе повышению уровня жизни и полной занятости населения; выработка способов разрешения международных проблем в экономической и социальной областях и в области здравоохранения; содействие международному сотрудничеству в сфере культуры и образования; создание условий для всеобщего уважения прав человека и его основных свобод.

Ранее Туркменистан избирался в члены ЭКОСОС на 2013-2015 годы и в 2014-2017 годах - в составы различных комиссий и структур Совета.

ИП "ТУРКМЕНинформ"