Проведено заседание Кабинета Министров Туркменистана

АШХАБАД, 16 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел заседание Кабинета Министров страны.

Мероприятие было организовано с целью рассмотрения хода исполнения Президентской программы по социально-экономическому развитию страны, укреплению авторитета страны на международной арене и развитию дружественных отношений с другими странами, текущего положения дел в различных отраслях национальной экономики, хода подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

Также были обсуждены проекты "Программы развития нефтегазовой отрасли Туркменистана на 2018-2024 годы", "Программы развития промышленного комплекса Туркменистана на 2018-2024 годы", "Программы развития комплексов строительства, энергетики и коммунального хозяйства Туркменистана на 2018-2024 годы", "Программы развития отраслей транспортно-коммуникационного комплекса Туркменистана на 2018-2024 годы", "Государственной программы развития сферы культуры на 2018-2024 годы", "Государственной программы развития в Туркменистане сфер образования, науки, здравоохранения, спорта и архивного дела на 2018-2024 годы".

ИП "ТУРКМЕНинформ"