Туркменский лидер получил поздравления от зарубежных коллег

АШХАБАД, 17 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов получает поздравительные послания от зарубежных коллег и глав правительств и сотрудничающих со страной компаний по случаю празднования Ораза байрамы.

Так, туркменского лидера поздравили Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Государства Палестины Махмуд Аббас, Слуга Двух Святынь, Король Саудовской Аравии Салман Бен Абдель Азиз Аль Сауд, наследный пинц, заместитель Председателя Кабинета Министров, министр обороны Королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, Эмир Королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Саад бен Халид Аль-Сауд, Председатель исполнительной власти Исламской Республики Афганистан доктор Абдулла Абдулла, Президент Республики Сингапур Халима Якоб, премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун с супругой, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, Президент Республики Йемен Абд-Раббу Мансур Хади, Король Иордании Абдулла II, премьер-министр Республики Ирак Хайдар Аль Абади, Генеральный секретарь Исламской Организации Сотрудничества Юсеф бин Ахмад Аль-Осаймин, Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных стран Рамиль Хасанов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"