Посол Словении отбывает из Ашхабада

АШХАБАД, 18 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". На минувшей неделе внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Словения (с резиденцией в Москве, Россия) Примож Шелиго.

Визит был предпринят в связи с завершением пребывания П.Шелиго на данном посту, на котором он пребывал с ноября 2013 года, и посвящена актуальным вопросам туркмено-словенского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"