Выражены соболезнования народу Японии

АШХАБАД, 19 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послания императору Японии Акихито и премьер-министру Японии Синдзо Абэ с выражением соболезнований по случаю землетрясения в префектуре Осака, унесшего множество человеческих жизней.

В своем послании туркменский лидер передал слова глубокого сопереживания и поддержки семьям, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"