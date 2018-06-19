Выражены соболезнования народу Японии

Выражены соболезнования народу Японии19.06.2018 11:25
АШХАБАД, 19 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послания императору Японии Акихито и премьер-министру Японии Синдзо Абэ с выражением соболезнований по случаю землетрясения в префектуре Осака, унесшего множество человеческих жизней.
В своем послании туркменский лидер передал слова глубокого сопереживания и поддержки семьям, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
ИП "ТУРКМЕНинформ"