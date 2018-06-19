Глава государства заслушал отчеты о положении дел в велаятах

АШХАБАД, 19 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее видео-селекторное совещание с хякимами велаятов и столицы и рядом ответственных руководителей.

Мероприятие было организовано с целью ознакомления с текущим положением дел в сельском хозяйстве, сферах ТЭК и энергетики, ЖКХ, ходом строительства объектов социального и экономического назначения, подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"