Туркменский лидер отправился в Таджикистан

Туркменский лидер отправился в Таджикистан20.06.2018 11:17
АШХАБАД, 20 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов отправился с рабочим визитом в Таджикистан.
Поездка предпринята по приглашению таджикской стороны с целью участия в предстоящей в Душанбе международной конференции высокого уровня, посвященной объявленному ООН Десятилетию действий "Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы".
В рамках визита глава государства проведет ряд встреч с зарубежными коллегами и официальными лицами Таджикистана.
ИП "ТУРКМЕНинформ"