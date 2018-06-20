Туркменский лидер отправился в Таджикистан

АШХАБАД, 20 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов отправился с рабочим визитом в Таджикистан.

Поездка предпринята по приглашению таджикской стороны с целью участия в предстоящей в Душанбе международной конференции высокого уровня, посвященной объявленному ООН Десятилетию действий "Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы".

В рамках визита глава государства проведет ряд встреч с зарубежными коллегами и официальными лицами Таджикистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"