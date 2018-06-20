Делегация Туркменистана отправилась в Казахстан

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Представительная делегация Туркменистана отправилась с визитом Казахстан, где в Астане проходит 13-й Форум творческой и научной интеллигенции стран-участниц Содружества Независимых Государств, в этом году организованный под лозунгом "Диалог в СНГ – перспективы гуманитарного сотрудничества в XXI веке".

В форуме принимают участие более 200 делегатов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"