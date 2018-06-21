Туркменский лидер провел в Душанбе встречи с зарубежными коллегами

Туркменский лидер провел в Душанбе встречи с зарубежными коллегами21.06.2018 12:02
НОВОСТИ В МИРЕ, 21 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 июня пребывающий с визитом в Таджикистане в рамках участия в проходящей в Душанбе международной конференции высокого уровня "Вода для устойчивого развития" Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел ряд двусторонних встреч.
В частности, состоялись встречи с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, главой исполнительной власти Исламской Республики Афганистан Абдуллой Абдуллой, Президентом Исламской Республики Пакистан Мамнуном Хусейном.
В ходе проведенных переговоров был обсужден ряд ключевых аспектов развития межгосударственного сотрудничества, как на двусторонней основе, так и в рамках взаимодействия с другими государствами региона.
Завершив встречи, Гурбангулы Бердымухаммедов отбыл в Туркменистан.
ИП "ТУРКМЕНинформ"