Туркменский лидер принял участие в водной конференции в Душанбе

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов отбыл с рабочим визитом в Таджикистан, чтобы принять участие в международной конференции высокого уровня, организованой в рамках объявленного ООН Десятилетия действий "Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы".

В форуме приняли участие высокопоставленные делегации из более 110 стран мира, представители ряда структур ООН, международных и региональных организаций, финансовых институтов, научных и деловых кругов и других.

В своем выступлении на конференции туркменский лидер подчеркнул, что равноправие, уважительность, ответственность должны определять отношения между странами Центральной Азии в вопросах водопользования, отметил роль Международного фонда спасения Арала в продвижении "водной дипломатии" в регионе, обозначил приоритеты экологической политики Туркменистана.

Глава Туркменистана указал на необходимость выработки единой общей стратегии мировых государств в водной проблематике, включающей политические, экономические, социальные аспекты, в качестве которой он предложил создание специализированной структуры ООН по водным вопросам для Центральной Азии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"