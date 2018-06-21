В Ашхабаде обсуждены вопросы финансирования ЦУР

АШХАБАД, 21 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 июня в Ашхабаде была проведена международная конференция "Партнерство для финансирования развития в сердце Великого Шелкового пути", организованная Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) при поддержке туркменского внешнеполитического ведомства.

В форуме, организованном с целью обсуждения вопросов увеличения доступа Туркменистана к международному финансированию и повышению эффективности национального потенциала по реализации и управлению подобных источников финансирования, принимают участие более 150 партнеров из заинтересованных министерств и ведомств, международных финансовых институтов, частных предприятий и коммерческих банков, а также эксперты в области развития от ПРООН и других международных организаций.

Работа конференции была проведена в форме 3 секционных заседаний, на которых были рассмотрены новые направления финансирования ЦУР на национальном и региональном уровнях, роль национальной банковской системы в инвестировании, опыт финансирования в инновационное развитие, бизнес, а также трансграничные проекты.

В ходе конференции были рассмотрены текущие проекты развития и инфраструктуры в Туркменистане, такие как строительство трубопровода TAPI, которые способствуют устойчивому развитию региона Центральной Азии, обсуждены вопросы, связанные с позицией правительства по вопросам о развитии и диверсификации частного сектора, а также о приоритетах и мерах по поощрению двусторонних государственных и частных инвестиций в целях реализации Повестки развития 2030.

ИП "ТУРКМЕНинформ"