Глава Туркменистана отправился в Лебапский велаят

ЛЕБАПСКИЙ ВЕЛАЯТ, 21 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 июня, по возвращении из Таджикистана, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов отправился с рабочей поездкой в Лебапский велаят, чтобы ознакомиться с текущим положением дел в регионе.

По прибытии в Туркменабат глава государства провел правительственное совещание по вопросам развития спорта в Туркменистане и, в частности, организации международного авторалли "Амуль-Хазар 2018", для которого идет подготовка 1 тысячи 566 километров трассы, строительство стоянок и объектов сервиса и инфраструктуры. Также были рассмотрены вопросы организации экипажей участников, встречи участников и гостей соревнований и другие.

ИП "ТУРКМЕНинформ"