Туркменская делегация вернулась из Бельгии

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация ведомства внешней политики Туркменистана во главе с заместителем главы МИД Вепой Хаджиевым завершила визит в Бельгию, где 20-21 июня были проведены мероприятия по вопросам развития межгосударственного сотрудничества, как на двусторонней основе, так и в рамках взаимодействия с другими странами Европейского Союза.

20 июня в Брюсселе был проведен очередной раунд межмидовских политических консультаций на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств, посвященный практическим аспектам партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, обеспечения безопасности и борьбы с угрозами современности.

21 июня состоялась встреча очередного 10-го раунда Диалога по правам человека "Европейский Союз – Туркменистан", которая была посвящена таким темам, как вопросы верховенства права и реформы судебной системы, включая процесс конституционной реформы; государственные учереждения по защите прав человека, пенитенциарные учреждения, развитие гражданского общества, свобода на участие в ассоциациях и свобода передвижения, свобода волеизъявления, свобода вероисповедания или религии, права женщин, права ребенка, права членов общин меньшинств и ряд других вопросов, носящих гуманитарный характер.

Также обсуждались вопросы управления водными и природными ресурсами, охраны окружающей среды, изменения климата и другие.

По итогам встречи сторонами была достигнута договоренность о проведении 11-ого раунда Диалога по правам человека "Европейский Союз – Туркменистан" в Ашхабаде в 2019 году.

ИП "ТУРКМЕНинформ"