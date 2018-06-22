Глава Туркменистана открыл новый жилой квартал в Туркменабате

Глава Туркменистана открыл новый жилой квартал в Туркменабате22.06.2018 11:09
ЛЕБАПСКИЙ ВЕЛАЯТ, 22 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 июня пребывающий с рабочим визитом в Лебапском велаяте Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел торжественную церемонию ввода в строй нового жилого массива в Туркменабате и закладки очередного жилого комплекса в районе Международного аэропорта Туркменабата.
Новый квартал состоит из 22 4-этажных домов по 40 квартир улучшенной планировки.
Глава государства поздравил новоселов, после чего вернулся в Ашхабад.
ИП "ТУРКМЕНинформ"