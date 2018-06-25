Глава МИД Туркменистана провел встречу с представителем ПРООН

АШХАБАД, 23 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 июня руководитель ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с с заместителем директора Регионального бюро ПРООН для Европы и стран СНГ Растиславом Врбенским, пребывающим с визитом в стране в рамках участия в международной конференции "Партнерство для финансирования развития в сердце Великого Шелкового пути".

Встреча была посвящена вопросам имплементации Целей устойчивого развития в Туркменистане и водной проблематики в регионе Центральной Азии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"