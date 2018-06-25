В Туркменистане стартовала традиционная Неделя культуры

АХАЛСКИЙ ВЕЛАЯТ, 23 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 июня в в этрапе Ак бугдай Ахалского велаята Туркменистана, в Ахалской долине был дан старт ежегодной Неделе культуры страны, приуроченной ко Дню работников культуры и искусства и празднованию Дня поэзии Махтумкули Фраги.

Нынешняя Неделя культуры прошла под девизом "Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути" и явилась смотром лучшего из многовековых народных традиций.

Участников культурной акции приветствовал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов, в обращении которого говорилось:

"Поздравляю вас с торжественным открытием в Ахалском велаяте Недели культуры! Желаю вам доброго здоровья, семейного благополучия, больших успехов в вашей деятельности.



Глубокое изучение многовековой истории, наследия, исконных ценностей туркменского народа, популяризация в мире значимости расположенных вдоль Великого Шелкового пути археологических памятников является одной из важнейших задач. Это имеет большое значение в контексте патриотического воспитания подрастающего поколения, а также бережного сохранения национального наследия.



В 2018 году, проходящем под девизом "Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути", как в нашей стране, так и за рубежом успешно проводятся культурно-массовые мероприятия. Они способствуют укреплению гуманитарных контактов с народами планеты, популяризации в мире туркменской культуры и искусства, изучению расположенных вдоль этого древнего маршрута памятников, исторического и культурного наследия народа, выявлению, сбору, изучению и охране национальных ценностей. В посвященных Великому Шелковому пути творческих акциях активно участвуют мастера искусств, поэты и прозаики, артисты, бахши и музыканты.



Проведение Недели культуры в Ахалском велаяте имеет особый смысл и значение. Просторы Ахала – древняя земля. Расположенные в Ахалском велаяте мечеть Сейит Джемаледдина, памятник истории Парыздепе, крепость Шахрислам, Государственный историко-культурный заповедник "Абиверд" и другие археологические памятники стали в настоящее время местом массового паломничества не только наших соотечественников, но и туристов со всего мира.



Расположенная в этрапе Ак бугдай Ахалского велаята величественная белая юрта "Nowruz ýaýlasynyň ak öýi" стала местом проведения массовых мероприятий.



Неделя культуры в Ахалском велаяте придаст мощный импульс обогащению туркменской культуры новыми современными произведениями литературы и искусства, будет способствовать воспитанию молодежи в духе патриотизма, фундаментальному изучению и популяризации в мире национального наследия, исконных ценностей нашего народа.



Неделя культуры – радостный и яркий праздник национальной культуры и искусства – должна стать знаменательным событием, которое войдет в летопись страны. Желаю всем участникам этого грандиозного праздничного торжества доброго здоровья, долголетия, больших успехов в творческой деятельности".

В торжествах принимают участие известные театральные артисты, эстрадные и народные исполнители, специалисты музейного и библиотечного дела, художники и писатели, профессиональные ансамбли и популярные фольклорно-этнографические группы со всех уголков страны.

Под открытым небом представлены экспозиции изделий декоративно-прикладного искусства, работ художников, мастеров народных ремесел, ковров, ювелирных украшений, музыкальных инструментов, предметов традиционного быта туркмен, а также издательской продукции, организованы выступления мастеров искусств и творческих ансамблей.

ИП "ТУРКМЕНинформ"