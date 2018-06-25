Правительство рассмотрело актуальные вопросы жизни страны

АШХАБАД, 24 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров.

Повестка дня встречи включала рассмотрение текущего положения дел в различных отраслях национальной экономики и актуальных вопросов общественной жизни страны, хода строительства объектов социального и экономического назначения, подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

Свои отчеты главе государства представили руководители ведомств торговли и экономики, промышленности, ТЭК и энергетики, транспорта и связи, банков и финансов, сельского хозяйства и АПК, текстильной индустрии, спорта, культуры, МИД, национального парламента.

По итогам встречи туркменский лидер подписал:

постановление о проведении 2-7 октября в Национальной туристической зоне "Аваза" школьного культурно-спортивного фестиваля Прикаспийских государств,

постановление о проведении очередной Недели культуры 22-27 июня 2019 года в Балканском велаяте, создании организационной комиссии и утверждении ее состава,

постановление об утверждении Национального плана действий по реализации прав детей в Туркменистане на 2018-2022 годы,

постановление о создании организационного комитета по подготовке сборных команд Туркменистана к 32-м летним Олимпийским играм, которые пройдут в 2020 году в Токио, и утверждении его состава.

Кроме того, за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки Президент объявил выговоры:

заместителю Председателя Кабинета Министров Туркменистана Пурли Агамырадову,

министру спорта и молодёжной политики Туркменистана Даянчу Гулгелдиеву,

заместителю хякима города Ашхабада по образованию, культуре, здравоохранению и спорту Акджагуль Довваевой.

ИП "ТУРКМЕНинформ"