ГА ООН одобрила резолюцию о региональном сотрудничестве в Центральной Азии

НОВОСТИ В МИРЕ, 25 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". В минувшую пятницу Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций одобрила резолюцию о региональном сотрудничестве в Центральной Азии.

В документе отмечается существенный практический вклад государств региона в укрепление региональной безопасности и стабильности и в обеспечение устойчивого развития, а также подчеривается, что в то же время угрозы стабильности и развитию региона требуют более тесного и скоординированного сотрудничества как между самими государствами Центральной Азии, так и с международными и региональными организациями.



Члены Генеральной Ассамблеи положительно оценили проведение в Туркменистане встречи глав государств- участников Международного фонда спасения Арала и Ташкентской конференции по вопросам сотрудничества с Афганистаном в области мира и безопасности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"