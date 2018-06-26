Глава Туркменистана поздравил турецкого коллегу

АШХАБАД, 26 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану с поздравлениями по случаю его переизбрания на высшую государственную должность.

В своем послании туркменский лидер пожелал коллеге крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также больших успехов на посту во имя прогресса и процветания братской Турецкой Республики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"