Рассмотрены текущие вопросы жизни страны

Рассмотрены текущие вопросы жизни страны26.06.2018 12:24
АШХАБАД, 26 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел видео-селекторное совещание с участием хякимов велаятов и столицы и рядом руководителей министерств и ведомств страны.
Повестка дня включала рассмотрение текущего положения дел в сельском хозяйстве, ТЭК, хода строительства объектов социального и экономического назначения, реализации принятых государственных программ, предпринимаемых мер по обеспечению пожарной безопасности в летний период.
Заслушав отчеты, глава государства произвел ряд кадровых перестановок в руководстве нефтегазовой отрасли.
В частности, Язмырат Мухамметмырадов был назначен заместителем председателя Государственного концерна "Türkmengaz", а Оразмырат Куренов – заместителем председателя Государственного концерна "Türkmennebit".
ИП "ТУРКМЕНинформ"