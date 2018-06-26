Рассмотрены текущие вопросы жизни страны

АШХАБАД, 26 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел видео-селекторное совещание с участием хякимов велаятов и столицы и рядом руководителей министерств и ведомств страны.

Повестка дня включала рассмотрение текущего положения дел в сельском хозяйстве, ТЭК, хода строительства объектов социального и экономического назначения, реализации принятых государственных программ, предпринимаемых мер по обеспечению пожарной безопасности в летний период.

Заслушав отчеты, глава государства произвел ряд кадровых перестановок в руководстве нефтегазовой отрасли.

В частности, Язмырат Мухамметмырадов был назначен заместителем председателя Государственного концерна "Türkmengaz", а Оразмырат Куренов – заместителем председателя Государственного концерна "Türkmennebit".

ИП "ТУРКМЕНинформ"