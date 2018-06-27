С культурой Туркменистана ознакомились в Китае

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 июня в Китайской Народной Республике завершились Дни культуры Туркменистана, организованные ведомствами культуры двух стран при поддержке посольства Туркменистана.

Культурная акция в Пекине стартовала 23 июня и включала выступления музыкальных, танцевальных и песенных коллективов, выставку произведений декоративно-прикладного искусства и музейных ценностей Туркменистана, творческие встречи деятелей культуры и искусств двух стран, премьеру художественного фильма "Ат-мырат" на китайском языке.

ИП "ТУРКМЕНинформ"