ООН поддержала инициативу Туркменистана по поощрению защиты культурного наследия

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 июня в Женеве (Швейцария) в рамках заседания 38-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) было принято Совместное заявление 25 государств по поощрению защиты культурного наследия вдоль Великого Шелкового Пути в целях содействия всеобщему уважению культурных прав.

В качестве соавторов заявления вместе с Туркменистаном выступили Афганистан, Албания, Армения, Бангладеш, Беларусь, Грузия, Исламская Республика Иран, Казахстан, Камбоджа, Канада, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Кыргызская Республика, Мали, Мальдивские Острова, Монголия, Пакистан, Российская Федерация, Сан-Марино, Сирийская Арабская Республика, Судан, Таджикистан, Узбекистан.

Документом было признано, что охрана культурного наследия вдоль Великого Шелкового Пути является неотъемлемым компонентом поощрения и защиты прав человека, в том числе, права каждого на участие в культурной жизни и возможности доступа к культурному наследию.

В заявлении говорится об уважении разнообразию культур, толерантности, диалогу и сотрудничеству в атмосфере взаимного доверия и взаимопонимания, которые способствуют поддержанию международного мира и безопасности и укреплению дружественных отношений между странами.

В данной связи необходимо выработать общую стратегию предотвращения нарушений и злоупотреблений культурными правами, улучшения существующих эффективных механизмов для предотвращения разрушения культурного наследия.

Также было подчеркнуто, что Великий Шелковый Путь как историческое достояние, связывает культурное взаимодействие между Востоком и Западом, оживляет культурное наследие региона.

ИП "ТУРКМЕНинформ"