Посол Финляндии завершает работу в Туркменистане

АШХАБАД, 27 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 июня внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии (с резиденцией в Хельсинки) Никлас Линдквист.

Визит был предпринят в рамках завершения срока пребывания Н.Линдквиста на посту главы финской дипмиссии в Туркменистане и был посвящен обсуждению текущего состояния и перспектив развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру направлений.

Н.Линдквист был аккредитован в Туркменистане в сентябре 2013 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"