Посол Финляндии завершает работу в Туркменистане

Посол Финляндии завершает работу в Туркменистане27.06.2018 13:01
АШХАБАД, 27 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 июня внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии (с резиденцией в Хельсинки) Никлас Линдквист.
Визит был предпринят в рамках завершения срока пребывания Н.Линдквиста на посту главы финской дипмиссии в Туркменистане и был посвящен обсуждению текущего состояния и перспектив развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру направлений.
Н.Линдквист был аккредитован в Туркменистане в сентябре 2013 года.
ИП "ТУРКМЕНинформ"