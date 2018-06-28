В Ахалском велаяте завершилась Неделя культуры

АХАЛСКИЙ ВЕЛАЯТ, 28 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 июня в Ахалском велаяте в этрапе Ак бугдай состоялось торжественное закрытие ежегодной Недели культуры страны, которая в этом году проводилась под девизом "Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути" и явилась смотром лучшего из многовековых народных традиций.

Закрытие культурной акции ознаменовалось гала-концертом мастеров искусств в долине Ахала, под сводами "Nowruz ýaýlasynyň ak öýi", в ходе которого эстафета проведения Недели культуры была передана Балканскому велаяту.

ИП "ТУРКМЕНинформ"