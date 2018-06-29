Туркменский лидер празднует день рождения

АШХАБАД, 29 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедову исполнился 61 год.

По этому случаю туркменского лидера поздравляют коллеги и официальные лица зарубежных стран, представители сотрудничающих со страной компаний.

Так,свои поздравления прислали Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Украины Петр Порошенко, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, Президент Объединённых Арабских Эмиратов Халифа Бин Заед Аль Нахайян.

ИП "ТУРКМЕНинформ"