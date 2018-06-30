Обсуждены текущие вопросы жизни страны

АШХАБАД, 30 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел совместное заседание Кабинета Министров и Государственного совета безопасности страны.

Повестка дня мероприятия включала рассмотрение хода реализации внешнеполитического курса страны, деятельности национального парламента, текущего положения дел в серах экономики и торговли, промышленности, ТЭК, сельского хозяйства, транспорта и связи, хода подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам, строительства объектов социального и экономического назначения.

Также министр национальной безопасности Я.Бердиев доложил, что в соответствии со специальным Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина дед Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова – Бердымухамед Аннаев за личное мужество, храбрость и отвагу, проявленные при защите Отечества и исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны, награжден высокой государственной наградой – медалью "За отвагу".

Был рассмотрен и вопрос внедрения в Ашхабаде услуги "Срочное такси" и повышения качества услуг, оказываемых пассажирам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"