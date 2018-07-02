Обсуждены вопросы развития сотрудничества между Туркменистаном и Узбекистаном

АШХАБАД, 1 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 июня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в Ашхабад первым заместителем премьер-министра Узбекистана, председателем правления АО "Узбекистон темир йуллари" ("Железные дороги Узбекистана") Ачилбаем Раматовым.

Встреча была посвящена вопросам развития межгосударственного сотрудничества в сферах торговли и экономики, транспорта и связи, науки, образования и культуры, туризма, спорта.

ИП "ТУРКМЕНинформ"