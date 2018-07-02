Глава Туркменистана получил поздравления от коллег

АШХАБАД, 2 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". На имя Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова, 29 июня отпраздновавшего 61-й день рождения, поступили поздравления от зарубежных коллег и партнеров.

В частности, свои послания прислали Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, Президент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович, глава автономно-территориального образования Гагаузия Республики Молдова Ирина Влах, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов, премьер-министр, правитель княжества Дубай Мухаммед Бин Рашид Аль-Мактум, наследный принц Абу-Даби, заместитель главнокомандующего Вооружёнными Силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед Бин Заед Аль Нахаян, генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ Юрий Осипов, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Астраханской области Российской Федерации Александр Жилкин.

ИП "ТУРКМЕНинформ"