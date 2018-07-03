В Ашхабаде открылся фестиваль национального театрального искусства

АШХАБАД, 3 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 июля в Ашхабаде в Главном драматическом театре Туркменистана открылся театральный фестиваль "Шелковый путь – дорога сердечности", организованный ведомством культуры страны.

В фестивале, который продлится до 7 июля, принимают участие 6 столичных и 4 велаятских театра, в представлениях которых широко используются народные мотивы и напевы, произведения туркменских поэтов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"