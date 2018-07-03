Рассмотрены итоги деятельности силовых ведомств страны

АШХАБАД, 3 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 июля Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Гурбангулы Бердымухаммедов заслушал отчеты руководителей силовых ведомств страны о текущем положении дел во вверенных им структурах по итогам января-июня в ходе очередного заседания Государственного совета безопасности.

В частности, были заслушаны отчеты о деятельности ведомств обороны, внутренних дел, юстиции, национальной безопасности, Верховного суда, прокуратуры, пограничной, миграционной и таможенной служб, службы по борьбе с экономическими преступлениями и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"