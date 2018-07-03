В Ашхабаде проведены туркмено-румынские политконсультации

АШХАБАД, 3 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 июля в Ашхабаде был проведен очередной раунд туркмено-румынских политических консультаций по линии МИД, для участия в которых в страну прибыла с визитом делегация внешнеполитического ведомства Румынии во главе с министром иностранных дел Румынии Теодором Мелешкану.

Основными направлениями развития межгосударственного взаимодействия в ходе консультаций были названы политика, экономика и торговля, культурно-гуманитарная сфера, международное сотрудничество, энергетика, транспорт и связь.

По итогам переговоров был подписан План действий между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Румынии на 2019-2020 годы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"