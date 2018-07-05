Туркменский лидер провел встречу с главой МИД Румынии

АШХАБАД, 4 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 июля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с пребывающим с визитом в стране министром иностранных дел Румынии Теодором Мелешкану.

В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели текущее состояние и перспективы развития межгосударственного взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах международного сотрудничества, транспорта и связи, энергетики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"