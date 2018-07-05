Делегация Туркменистана вернулась из Австрии

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 июля делегация МИД Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Сердаром Бердымухаммедовым завершила двухдневный рабочий визит в Австрию.

Поездка была предпринята с целью проведения в Вене встреч с заместителем Генерального секретаря ООН, исполнительным директором Управления по наркотикам и преступности ООН Юрием Федотовым, генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, исполнительным секретарем Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо, Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томасом Гремингером, заместителем генерального директора Организации ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) Хироши Кунийоши, а также Генеральным секретарем Федерального министерства по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Йоханнесом Петерликом.

Встречи были посвящены вопросам развития двустороннего сотрудничества по таким направлениям, как техническое сотрудничество, энергетика, борьба с незаконным оборотов наркотиков, преступностью, терроризмом.

ИП "ТУРКМЕНинформ"