Туркменский лидер провел встречу с главой ТЮРКСОЙ

АШХАБАД, 5 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 июля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в страну генеральным секретарем Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Дюсеном Касеиновым.

Встреча была организована с целью обсуждения вопросов развития двустороннего сотрудничества в сферах культуры и искусства, проведения научных исследований в области изучения истории, языка, литературы, национальных творческих традиций тюркоязычных народов.

Дюсен Касеинов также преподнес в дар туркменскому лидеру изданную в Турции на турецком языке книгу "Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути".

ИП "ТУРКМЕНинформ"