Глава Туркменистана произвел новые назначения

АШХАБАД, 5 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 июля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов произвел ряд новых перестановок в кадровом составе руководящего аппарата страны.

В частности, новым заместителем министра промышленности стал Тахырберди Дурханов, а пост заместителя председателя Государственного концерна "Туркменхимия" займет Ровшен Овезов.

Кроме того, глава государства произвел перестановки в дипломатическом корпусе страны.

Так, Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Королевстве Бельгия был назначен прежний посол страны в Таджикистане Чары Атаев.

Новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Таджикистан стал Хемра Тогалаков, до этого возглавлявший туркменскую дипмиссию в Афганистане.

В свою очередь, должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Исламской Республике Афганистан теперь займет прежний консул Туркменистана в Герате Ходжа Овезов. В данной связи президентским указом ему был присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Новым консулом в Герате стал прежний вице-консул Консульства Туркменистана в Исламской Республике Афганистан (город Мазари-Шариф) Аймырат Гочмырадов.

Также Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Объединенных Арабских Эмиратах Сердармаммет Гараджаев одновременно будет работать Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Республике Ирак.

ИП "ТУРКМЕНинформ"