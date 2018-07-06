Делегация МИД Туркменистана посетила Швейцарию

НОВОСТИ В МИРЕ, 6 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4-5 июля делегация МИД Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Сердаром Бердымухаммедовым совершила рабочий визит в Швейцарию.

В ходе проведенных в Женеве встреч и переговоров с заместителем Генерального секретаря ООН, Исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) Ольгой Алгаеровой, генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Послом Роберту Азеведу, Генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом, президентом Международного комитета красного креста (МККК) Петером Маурером, заместителем Генерального секретаря ООН, Генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Мухиса Китуйи, генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Фрэнсисом Гарри, заместителем генерального директора Международной организации по миграции (МОМ) Лаурой Томпсон обсуждались перспективы развития и укрепления двусторонних и многосторонних отношений в различных областях совместного сотрудничества, в том числе, энергетики, транспорта, международного гуманитарного права, инвестиций, миграции, интеллектуальной собственности и экология, межпарламентского взаимодействия.

Также делегация Туркменистана посетила город Эгль, где состоялась встреча с Давидом Лаппартиентом, президентом Международного союза велосипедистов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"