Обсужден Национальный план действий по реализации прав детей в Туркменистане

АШХАБАД, 6 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 июля во внешнеполитическом ведомстве Туркменистана было проведено совещание по обсуждению Национального плана действий по реализации прав детей в Туркменистане на 2018-2022 годы в свете Целей устойчивого развития и национальных приоритетов в области обеспечения благополучия детей.

Встреча, в которой приняли участие представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане во главе с главой представительства Шахин Нилофер, а также сотрудники соответствующих министерств и ведомств Туркменистана, была посвящена проводимой в Туркменистане работе в сферах образования и здравоохранения, молодежной политики, защиты и осуществления прав детей и женщин.

ИП "ТУРКМЕНинформ"