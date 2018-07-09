advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
информация о портале  |  Ахалский велаят  |  Балканский велаят  |  Дашогузский велаят  |  Лебапский велаят  |  Марыйский велаят  |  Ашхабад  |  новости в МИРЕ  |  + добавить в избранное
Туркменский Русский English
Политика |  Экономика |  Общество |  Культура |  Аналитика |  Платная версия
 поиск
RSSRSS вся лента WAP
RSS эксклюзивPDA
Печатная версия изданияПечатная версия издания
09.07.2018 / 16:03 msk / 18:03 trk
e-mail
пароль
регистрация   вход
Вы здесь: Главная -> ПОЛИТИКА
Глава Туркменистана провел заседание правительства по итогам полугодия
07.07.2018 11:42

АШХАБАД, 7 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 июля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел расширенное заседание правительства, посвященное подведению итогов развития национальной экономики за истекшие полгода в сравнении с аналогичным периодом минувшего года.

Согласно озвученным социально-экономическим показателям, наблюдается темп роста ВВП страны в 106,2 процента, производства продукции - 104,4 процента, зарплат и соцвыплат - 109 процентов.

Выполнение доходной части главного финансового плана составило 103 процента, а расходной – 85,3 процента.

Исполнение доходной части местного бюджета составило 4 056,1 миллиона манатов, а расходной – 3 235,6 миллиона манатов.

Темп роста по добыче нефти вырос на 0,2 процента, производства бензина – на 1,5 процента, керосина – на 1,9 процента, нефтяного кокса – на 9,3 процента, полипропилена – на 6,1 процента, минеральных удобрений – на 7,2 процента, цемента – на 0,7 процента, пластмассовых и стекловолокнистых труб – на 9,4 процента, хлопковолокна – на 12,3 процента, хлопчатобумажной ткани – на 15,7 процента, дублёной кожи – на 7,3 процента, переработанной рыбы и рыбной продукции – на 23,8 процента, швейных и трикотажных изделий – на 8,9 процента, хлеба и хлебной продукции – на 2,3 процента.

Заслушав отчеты руководителей всех сфер народного хозяйства, глава государства провел ряд кадровых перестановок в руководящем аппарате страны.

Так, за допущенные в работе недостатки от должности хякима Балканского велаята был освобожден Сатлык Сатлыков. 

На этот пост был назначен прежний хяким этрапа Аваза города Туркменбаши и председатель управления по Национальной туристической зоне "Аваза" Язтаган Гылыджов.

Были объявлен выговоры за неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки вице-премьеру по экономическим вопросам Г.Мырадову и строгие выговоры министру связи Б.Овезову, министру торговли и внешнеэкономических связей Д.Оразмырадову.

Министру финансов и экономики Б.Базарову объявлен строгий выговор с последним предупреждением об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков.

В ходе мероприятия также были проанализированы результаты работы Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями по расследованию правонарушений, связанных с нанесением ущерба государству.

В данной связи за неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над деятельностью курируемых министерств и ведомств был объявлен выговор вице-премьеру К.Дурдымырадову. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, недостатки, допущенные в работе, строгий выговор объявлен министру промышленности Х.Мергенову.

Также были рассмотрены вопросы отработки в Туркменистане системы безналичных платежей, обеспечения рабочими местами выпускников школ и отслуживших в армии, даны поручения по совершенствованию деятельности различных отраслей национальной экономики, подготовке плана строительства объектов социального и экономического назначения на 2019 год.

Также было принято решение реорганизовать Министерство коммунального хозяйства, а все подведомственные ему предприятия передать в распоряжение хякимликов. Будет создано Управление коммунального хозяйства при Министерстве строительства и архитектуры, которое будет заниматься координацией профильных вопросов, установлением цен за коммунальные услуги и другой надлежащей деятельностью.

По итогам заседания туркменский лидер утвердил проекты постановления "О пошлинах, связанных с действиями по открытиям и промышленным образцам", распоряжения о создании Межотраслевой комиссии по подготовке предложений по созданию в Туркменистане транспортно-логистического центра, постановления о создании межотраслевой комиссии по наращиванию продовольственного изобилия на внутренних рынках страны, регулированию экспорта и импорта продовольственных товаров, постановления "О вопросах Министерства коммунального хозяйства Туркменистана", указа "О повышении в Туркменистане размеров заработной платы, пенсий, государственных пособий, стипендий студентов и слушателей".

Отдельно были рассмотрены вопросы организации приемной кампании в вузы и колледжи страны, утверждены план приема в 2018 году в высшие и средние профессиональные учебные заведения, состав Государственной комиссии по приему на учёбу в вышеназванные образовательные учреждения, а также план приема на 2018-2019 учебный год слушателей и порядок организации вступительных экзаменов на курсы Академии государственной службы при Президенте Туркменистана.

Далее глава государства утвердил дату проведения первого заседания Халк Маслахаты, которое пройдёт в преддверии Дня независимости Туркменистана. Его основное заседание намечено на 24 сентября, а 25 сентября состоится торжественная церемония чествования представленных к государственным наградам за успехи в труде туркменистанцев.

Глава государства также подписал Постановления об утверждении Национальной программы по охране в Туркменистане психического здоровья населения на 2018-2022 годы, Национальной стратегии по повышению в Туркменистане физической активности населения на 2018-2025 годы, Национальной программы по профилактике вредного воздействия алкоголя в Туркменистане на 2018-2024 годы и Планов мероприятий по их реализации.

Кроме того, Президент распорядился надлежащим образом организовать участие туркменской делегации в работе Генеральной Ассамблеи ООН, а также дал конкретные указания, касающиеся проведения Международного авторалли "Амуль-Хазар 2018".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

назад | печать статьи | наверх

ОБЗОР БЛОГОВ
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Стипендия ОПЕК
ru.turkmenistan.neweurasia.net
И пусть никто не уйдет обиженным
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Деноминация в Туркменистане будет "мягкой"
turkmeny.blogspot.com
КОНСТИТУЦИЯ ТУРКМЕНИСТАНА 2008 года
Сокровища культуры Туркменистана
 

AWAZA

архив новостей
Печатная версия изданияПечатная версия издания
НЕДАВНО
Поэты современного Туркменистана
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
В Туркменистане помилуют заключенных
В Туркменистане прошла массовая спортивная акция
В Туркменистане проходит региональная министерская конференция ОБСЕ
В Ашхабаде проходит форум туркменского ковроделия
Как Вы оцениваете современное развитие туркменского спорта?
32.3% / 237 - Положительно
18.9% / 138 - Более положительно, чем отрицательно
25.3% / 185 - Нейтрально
9.4% / 69 - Более отрицательно, чем положительно
7.5% / 55 - Отрицательно
6.6% / 48 - Затрудняюсь с ответом
100% / 732
Голосование проводилось c 21.03.2017 по 28.04.2017
архив голосований
СТАТЬИ


МИСИ «Vector»: перед государствами Средней Азии в настоящее время стоит сложнейший вопрос выбора пути своей стратегической ориентации
Образовавшиеся после распада СССР...
Геополитические успехи Президента Туркменистана Г.Бердымухаммедова
С избранием в 2007 году Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова...
Гурбангулы Бердымухамедов: мировой энергорынок – не арена борьбы за сферы влияния
В настоящее время Туркменистан занимает 4-е место в мире...
Легко ли жить в Туркменистане?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо самому жить в Туркменистане. Говорят, "хорошо там, где нас нет".
все статьи
ОБЗОР ПРЕССЫ


Президент Туркменистана обозначил ключевые задачи на ближайшую перспективу
Обзор прессы с 2 по 8 июля
09.07.2018
Владимир Воронков: Центральная Азия – единственный регион, где есть общий план противодействия терроризму
Обзор прессы с 18 по 24 июня
25.06.2018
Выступление Президента Туркменистана на международной конференции высокого уровня "Вода для устойчивого развития" в Душанбе
Обзор прессы с 18 по 24 июня
21.06.2018
Диалог Туркменистан - Узбекистан получит качественно новое наполнение
Обзор прессы с 16 по 22 апреля
22.04.2018
Политика  |  Экономика  |  Общество  |  Культура  |  Аналитика  |  Платная версия
Рейтинг@Mail.ru Copyright © 2018 Информационный портал Туркменистана «ТУРКМЕНинформ».
Все права защищены Правила использования информации на сайте.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Designed by Neatary        Реклама на сайте		 ﻿