Глава Туркменистана провел заседание правительства по итогам полугодия

АШХАБАД, 7 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 июля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел расширенное заседание правительства, посвященное подведению итогов развития национальной экономики за истекшие полгода в сравнении с аналогичным периодом минувшего года.

Согласно озвученным социально-экономическим показателям, наблюдается темп роста ВВП страны в 106,2 процента, производства продукции - 104,4 процента, зарплат и соцвыплат - 109 процентов.

Выполнение доходной части главного финансового плана составило 103 процента, а расходной – 85,3 процента.



Исполнение доходной части местного бюджета составило 4 056,1 миллиона манатов, а расходной – 3 235,6 миллиона манатов.

Темп роста по добыче нефти вырос на 0,2 процента, производства бензина – на 1,5 процента, керосина – на 1,9 процента, нефтяного кокса – на 9,3 процента, полипропилена – на 6,1 процента, минеральных удобрений – на 7,2 процента, цемента – на 0,7 процента, пластмассовых и стекловолокнистых труб – на 9,4 процента, хлопковолокна – на 12,3 процента, хлопчатобумажной ткани – на 15,7 процента, дублёной кожи – на 7,3 процента, переработанной рыбы и рыбной продукции – на 23,8 процента, швейных и трикотажных изделий – на 8,9 процента, хлеба и хлебной продукции – на 2,3 процента.

Заслушав отчеты руководителей всех сфер народного хозяйства, глава государства провел ряд кадровых перестановок в руководящем аппарате страны.

Так, за допущенные в работе недостатки от должности хякима Балканского велаята был освобожден Сатлык Сатлыков.

На этот пост был назначен прежний хяким этрапа Аваза города Туркменбаши и председатель управления по Национальной туристической зоне "Аваза" Язтаган Гылыджов.

Были объявлен выговоры за неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки вице-премьеру по экономическим вопросам Г.Мырадову и строгие выговоры министру связи Б.Овезову, министру торговли и внешнеэкономических связей Д.Оразмырадову.

Министру финансов и экономики Б.Базарову объявлен строгий выговор с последним предупреждением об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков.

В ходе мероприятия также были проанализированы результаты работы Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями по расследованию правонарушений, связанных с нанесением ущерба государству.

В данной связи за неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над деятельностью курируемых министерств и ведомств был объявлен выговор вице-премьеру К.Дурдымырадову. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, недостатки, допущенные в работе, строгий выговор объявлен министру промышленности Х.Мергенову.

Также были рассмотрены вопросы отработки в Туркменистане системы безналичных платежей, обеспечения рабочими местами выпускников школ и отслуживших в армии, даны поручения по совершенствованию деятельности различных отраслей национальной экономики, подготовке плана строительства объектов социального и экономического назначения на 2019 год.

Также было принято решение реорганизовать Министерство коммунального хозяйства, а все подведомственные ему предприятия передать в распоряжение хякимликов. Будет создано Управление коммунального хозяйства при Министерстве строительства и архитектуры, которое будет заниматься координацией профильных вопросов, установлением цен за коммунальные услуги и другой надлежащей деятельностью.

По итогам заседания туркменский лидер утвердил проекты постановления "О пошлинах, связанных с действиями по открытиям и промышленным образцам", распоряжения о создании Межотраслевой комиссии по подготовке предложений по созданию в Туркменистане транспортно-логистического центра, постановления о создании межотраслевой комиссии по наращиванию продовольственного изобилия на внутренних рынках страны, регулированию экспорта и импорта продовольственных товаров, постановления "О вопросах Министерства коммунального хозяйства Туркменистана", указа "О повышении в Туркменистане размеров заработной платы, пенсий, государственных пособий, стипендий студентов и слушателей".

Отдельно были рассмотрены вопросы организации приемной кампании в вузы и колледжи страны, утверждены план приема в 2018 году в высшие и средние профессиональные учебные заведения, состав Государственной комиссии по приему на учёбу в вышеназванные образовательные учреждения, а также план приема на 2018-2019 учебный год слушателей и порядок организации вступительных экзаменов на курсы Академии государственной службы при Президенте Туркменистана.

Далее глава государства утвердил дату проведения первого заседания Халк Маслахаты, которое пройдёт в преддверии Дня независимости Туркменистана. Его основное заседание намечено на 24 сентября, а 25 сентября состоится торжественная церемония чествования представленных к государственным наградам за успехи в труде туркменистанцев.

Глава государства также подписал Постановления об утверждении Национальной программы по охране в Туркменистане психического здоровья населения на 2018-2022 годы, Национальной стратегии по повышению в Туркменистане физической активности населения на 2018-2025 годы, Национальной программы по профилактике вредного воздействия алкоголя в Туркменистане на 2018-2024 годы и Планов мероприятий по их реализации.

Кроме того, Президент распорядился надлежащим образом организовать участие туркменской делегации в работе Генеральной Ассамблеи ООН, а также дал конкретные указания, касающиеся проведения Международного авторалли "Амуль-Хазар 2018".

ИП "ТУРКМЕНинформ"