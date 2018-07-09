Глава Туркменистана посетил Татарстан

НОВОСТИ В МИРЕ, 8 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 июля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов отправился с рабочим визитом в Республику Татарстан по приглашению главы российского региона.

По прибытии в Казань туркменский лидер встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, в сопровождении которого и других официальных лиц осмотрел технопарк "Идея", в состав которого входят бизнес-инкубатор, инновационно-технологический центр и нанотехнологический центр, а также бизнес-парк.

Здесь глава Туркменистана ознакомился с достижениями и разработками компаний Татарстана, рядом уже реализованных и несколькими наиболее перспективными проектами.

Далее программа визита включала осмотр казанского Кремля, объекты которого входят в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также переговоры на высшем уровне с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, в ходе которых были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах спорта, туризма.

Кроме того, туркменский лидер посетил стадион "Казань-Арена", где состоялась четвертьфинальная игра Чемпионата мира по футболу-2018, матч Бразилии и Бельгии, а затем вернулся в Туркменбаши.

ИП "ТУРКМЕНинформ"