В Туркменистане завершился театральный фестиваль

АШХАБАД, 9 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 июля в Главном драматическом театре Туркменистана была проведена церемония закрытия театрального фестиваля "Шелковый путь – дорога сердечности", в рамках которой состоялось объявление победителей в различных номинациях.

Лучшим драматическим произведением был признан спектакль "Сердце Шелкового пути" драмтеатра Балканского велаята.



Лучшим режиссером фестиваля назван Перхат Худайберенов, осуществивший постановки "Даяхатын" (Лебапский музыкально-драматический театр) и "Без весел в океане любви" (Марыйский драматический театр).



Приза за лучшую мужскую роль удостоен артист Национального драматического театра имени Алп Арслана Перхат Салландыев (спектакль "Звезда Востока").



Исполнительница лучшей женской роли – актриса Туркменского музыкально-драматического театра имени Махтумкули Гульнабат Абдуллаева (спектакль "Между Амулем и Хазаром").



Представитель труппы Государственного русского драматического театра имени А.С.Пушкина Керим Атаев,исыгравший роль Илека Кояна в спектакле "Дорога к сердцам", победитель в номинации "За творческий поиск".



Коллектив Туркменского государственного театра кукол, представивший спектакль "Сын кервенбаши", удостоен приза как лучшая художественная труппа.

ИП "ТУРКМЕНинформ"