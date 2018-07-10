Туркменский лидер выразил соболезнования в связи с наводнением в Японии

АШХАБАД, 10 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 июля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание императору Японии Акихито и премьер-министру Японии Синдзо Абэ с выражением глубоких соболезнований по случаю гибели множества людей в результате наводнений в стране, вызванных проливными дождями.

В своем послании глава государства передал слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"